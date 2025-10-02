Экономика
На Украине раскрыли главную финансовую цель на 2026 год

Депутат Рады Пидласа сочла репарационный кредит главной целью Киева на 2026 год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Добиться от властей Евросоюза (ЕС) предоставления так называемого «репарационного кредита» — главная финансовая цель Украины на 2026 год. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, ее слова приводит РБК.

Речь идет о предложенном ЕС механизме использования заблокированных в западных странах российских активов без их технической конфискации для поддержки Украины. Пидласа назвала «репарационный кредит» планом А для республики. К реализации подобного предложения, подчеркнула она, склоняются как в Киеве, так и в Брюсселе.

Как ранее отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, этот заем будет основываться на «иммобилизованных» российских активах. Кредит она предложила разбить на несколько траншей. При этом часть займа должна будет пойти на закупки вооружений у европейских производителей. Подобным образом, пояснила фон дер Ляйен, оборонный потенциал Украины усилится, что соответствует интересам ЕС.

Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль подтвердил новый подход властей Евросоюза к использованию российских активов. Он отметил, что руководство блока не собирается останавливаться на передаче Киеву доходов от замороженных активов РФ и склоняется к более широкому их использованию. Власти Германии, подчеркнул Клингбайль, поддерживают изменение стратегии ЕС по этому вопросу и готовы при необходимости содействовать в поисках юридического обоснования подобной меры.

