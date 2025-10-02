Экономика
16:11, 2 октября 2025Экономика

В Европе заявили о готовности идти новыми путями в вопросе российских активов

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: ЕС обсуждает более широкое использование активов РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) перешли к новой стратегии в ходе обсуждения использования замороженных в западных странах российских активов. Об этом заявил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, его слова приводит ТАСС.

Если раньше руководство блока придерживалось осторожной позиции по этому вопросу, направляя на поддержку Украины доходы от заблокированных на Западе российских активов, то теперь они обсуждают более широкое их использование, отметил он.

Власти Германии поддерживают подобный переход, добавил Клингбайль. В то же время в этом вопросе необходимо придерживаться юридических норм. «ФРГ готова идти новыми путями, которые являются юридически возможными и ответственными», — резюмировал он. При этом вице-канцлер не стал уточнять, о каких именно с юридической точки зрения механизмах идет речь.

Ранее о недопустимости возложения всей ответственности за конфискацию российских активов на Бельгию, в депозитарии которой хранится подавляющая их часть, заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер. Он призвал другие европейские страны разделить с Брюсселем все потенциальное бремя. Только в этом случае, подчеркнул глава правительства, Бельгия согласится на радикальный санкционный шаг против РФ.

