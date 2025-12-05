Реклама

11:00, 5 декабря 2025

Премьер Бельгии назвал три условия использования российских активов

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал условия использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Запись выступления политика доступна на его странице в социальной сети X.

«Правительство всегда устанавливало три четких условия, для того чтобы даже лишь рассмотреть подтверждение такой операции», — отметил он.

Первым условием является распределение рисков. По словам премьера Бельгии, его страна никогда не согласится с тем, чтобы нести риски такой операции самостоятельно.

Вторым условием выступает «ликвидность и защита от рисков». Де Вевер подчеркнул, что Euroclear должен иметь средства на случай необходимости.

Третье условие — честное распределение расходов между всеми государствами-членами Евросоюза. Политик заявил, что все страны объединения, владеющие российскими активами, должны участвовать в этом.

Бельгийские парламентарии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил свой отказ передать замороженные российские активы под контроль Европейской комиссии.

