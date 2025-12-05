Реклама

02:12, 5 декабря 2025Мир

Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

VRT: Парламент Бельгии встретил аплодисментами отказ отдать российские активы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Бельгийские парламентарии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил свой отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии (ЕК). Политик отметил, что от Брюсселя не стоит требовать невозможного, сообщает телеканал VRT.

По его словам, бельгийцы «являются лояльными европейцами и полностью готовы поддерживать Украину». Он заявил, что не действует в интересах России и сделает все, чтобы не допустить разблокировки активов и их возвращения Москве.

Де Вевер отметил, что для утверждения плана ЕК все страны Европейского союза (ЕС) должны дать юридические гарантии для того, чтобы в полной мере разделить финансовые риски, которые может понести Бельгия. В своей речи премьер призвал к экспроприации российских активов на тех же условиях, что и в Брюсселе.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что всерьез относится к опасениям Бельгии Де Вевера, которые касаются замороженных российских активов. Он сообщил, что ему пришлось отменить свою грядущую поездку в Норвегию, поскольку намерен в ближайшее время обсудить коллегами возможность голосования по активам.

