00:44, 5 декабря 2025

Мерц высказался об опасениях Бельгии по поводу активов России

Канцлер ФРГ Мерц заявил о серьезном отношении к опасениям Бельгии по активам РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что всерьез относится к опасениям премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, которые касаются замороженных российских активов. Его слова приводит издание ТАСС.

По его словам, он планирует обсудить с политиком варианты возможного использования активов России для помощи Украине. Мерц заявил, что отложил свою грядущую поездку в Норвегию, так как хочет завтра обсудить с Де Вевером и председателем Еврокомиссии возможность голосования по активам.

«Я не только знаком с опасениями бельгийского правительства, но и отношусь к ним серьезно. Полагаю, что бельгийское правительство вправе ожидать от нас тщательного решения этих вопросов», — отметил Мерц. Он также добавил, что хочет «убедить не только правительство Бельгии, но и Европейский совет» по принятию данного решения.

Как подчеркнул канцлер ФРГ, требуется общая позиция, согласованная главами государств и правительств Европейского союза, заявив о том, что намерен убедить его в «правильности предлагаемого пути», чтобы помочь Украине.

Ранее агентство Reuters писало, что предложение Европейской комиссии (ЕК) о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита из замороженных активов России не снимает опасений Бельгии по этой инициативе. По данных источников, Брюссель не может согласиться с тем, чтобы взять на себя риски такой операции.

