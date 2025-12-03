Реклама

20:45, 3 декабря 2025Мир

Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

Reuters: Предложение ЕК о российских активах не снимает опасений Бельгии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Предложение Европейской комиссии (ЕК) о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита из замороженных активов России не снимает опасений Бельгии по этой инициативе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Бельгия не может согласиться с тем, чтобы ее просили взять на себя риски такой операции», — передает агентство слова высокопоставленного бельгийского чиновника на правах анонимности.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза (ЕС).

Отвечая на вопрос об опасениях Бельгии, она заявила, что Еврокомиссия «внимательно прислушалась к ним и все учла». По словам фон дер Ляйен, будут введены жесткие гарантии для обеспечения целевого использования средств и защиты Бельгии от возможных юридических последствий. Она отметила, что предложение может быть принято без Брюсселя, поскольку для принятия инициативы требуется лишь квалифицированное большинство.

