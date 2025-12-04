«Никто не верит в поражение России». Евросоюз раскололся по вопросу изъятия российских активов. К чему это может привести?

Еврокомиссия хочет дать Украине кредит в 165 миллиардов евро за счет активов РФ

Многие страны Европейского союза (ЕС) боятся использования российских активов и их перенаправления для кредита Украине, так как это противоречит законам объединения. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Это безумие, и я не понимаю, как они думают, что им это сойдет с рук. Неясно, примут ли его государства-члены. Прецедент, который вы создадите, может иметь далеко идущие последствия европейский чиновник на правах анонимности в разговоре с FT

3 декабря глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может изъять замороженные активы России для помощи Украине без согласия Бельгии. По ее словам, ЕК имеет два варианта: предоставление «репарационного кредита» из российских средств или заимствования под гарантии общего бюджета ЕС.

«Мы берем эти денежные средства, предоставляем их Украине в виде займа, и Украина должна будет вернуть этот заем при условии, что Россия будет выплачивать репарации», — описала процедуру фон дер Ляйен. Таким образом, ЕК хочет дать кредит Украине в размере 165 миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии отметила, что будут введены жесткие гарантии, чтобы обеспечить целевое использование средств и защитить Бельгию от возможных юридических последствий. Она подчеркнула, что предложение может быть принято и без Бельгии, поскольку требуется лишь квалифицированное большинство.

По данным FT, даже сторонники фон дер Ляйен недовольны ее планом. Они отмечают, что представленное предложение основано на полномочиях, которые предусмотрены только для реагирования на стихийные бедствия.

Если вы спросите меня, въезжаем ли мы прямиком в стену, то ответ — да европейский чиновник на правах анонимности в разговоре с FT

Урсула фон дер Ляйен Фото: Yves Herman / Reuters

Почему план фон дер Ляйен по активам назвали признаком слабости?

FT приводит мнение ряда европейских дипломатов. По их словам, дерзкое решение фон дер Ляйен по изъятию российских средств лишь доказывает, что возможность европейских стран дальше финансировать Украину ослабевает, а альтернативы найти трудно.

Кроме того, еврочиновники опасаются правовых последствий, так как Евросоюз может увязнуть в судебных тяжбах.

Это, безусловно, будет оспорено в суде, и его вполне можно выиграть. Ситуация выглядит не очень хорошо, но других вариантов не осталось европейский чиновник на правах анонимности в разговоре с FT

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер отмечал, что осуществление идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов грозит негативными последствиями для всей финансовой системы объединения.

«Санкции против России — одна из ключевых причин индустриального упадка Европы. Полный отказ от диалога с Россией продолжает ослаблять международные позиции Европы. Как же тогда объяснить такую линию поведения?» — задался вопросом политик.

Фон дер Ляйен также раскритиковал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. По его словам, если председателя ЕК не отстранят от власти в ближайшее время, то Европа будет уничтожена.

Если мы в ближайшее время не избавимся от фон дер Ляйен, от нашего великого континента ничего не останется. Ну, может быть, только Венгрия Туомас Малинен профессор Хельсинского университета

Премьер Бельгии усомнился в победе Украины

Главным противником передачи российских активов Украине остается Бельгия, где находится большая часть замороженных средств.

В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обвинил фон дер Ляйен в том, что она не учла позицию Брюсселя. Он указал, что сама идея конфискации является абсурдной.

Украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды — такого еще никогда не было. Речь идет о деньгах Центрального банка России. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковывались Барт де Вевер премьер-министр Бельгии

Глава бельгийского правительства также указал, что активы изымаются у стран, проигрывающих войны, а Россия побеждает.

По окончании войны проигравшая сторона должна отказаться от всех или части этих активов, чтобы компенсировать ущерб победителям. Но кто действительно верит, что Россия проиграет на Украине? Это сказка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла Барт де Вевер премьер-министр Бельгии

Кроме того, де Вевер напомнил, что Москва может пойти на ответные меры и конфисковать западные активы.

Барт де Вевер Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Он указал, что компания Euroclear, где находится большая часть замороженных средств, имеет 16 миллиардов евро в России. По его словам, это запустит цепную реакцию, так как европейские деньги могут конфисковать другие страны.

«А что, если Белоруссия и Китай также конфискуют западные активы? Мы об этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия (...). Без такого разделения рисков я сделаю все, чтобы заблокировать этот проект», — резюмировал политик.

Как Россия ответит на возможное изъятие активов?

3 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция бельгийских властей по вопросу активов совершенно правдива.

Дипломат привела цитату де Вевера, заявившего, что «красть замороженные активы другой страны, ее суверенные средства» — беспрецедентная для европейцев мера.

Все так, кроме одного — так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали. Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать. Круговая порука Мария Захарова официальный представитель МИД России

Фото: Bernd Kammerer / AP

По оценкам РИА Новости со ссылкой на данные национальных служб статистики, страны Евросоюза в случае конфискации замороженных российских активов могут понести серьезные финансовые потери.

На счетах бельгийского депозитария Euroclear заморожено около 290 миллиардов долларов российских активов. Если эти деньги будут изъяты для выдачи репарационного кредита Украине, ЕС может потерять как минимум 190 миллиардов инвестиций.

Предполагается, что больше всего пострадает Кипр, теряя около 100 миллиардов долларов. На втором месте — Германия (20,1 миллиарда), также значительные потери понесут Нидерланды (16,1 миллиарда), Франция (15,1 миллиарда) и Италия (13 миллиардов).