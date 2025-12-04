Малинен: Если ЕС не избавится от фон дер Ляйен, то Европа будет уничтожена

Если председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен не отстранят от власти в ближайшее время, то Европа будет уничтожена. С таким предупреждением выступил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Если мы в ближайшее время не избавимся от фон дер Ляйен, от нашего великого континента ничего не останется (ну, может быть, Венгрия)», — заявил эксперт.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что решение об изъятии замороженных активов России для предоставления так называемого репарационного кредита Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступает против этой инициативы.

Ряд европейских экспертов по юридическим вопросам, должностных лиц ЕС и дипломатов стран-участниц объединения указали на то, что Еврокомиссия ведет себя «безумно». Один из высокопоставленных европейских чиновников сравнил политику Брюсселя с «въездом прямиком в стену».

