Мир
08:25, 11 декабря 2025Мир

План США по экономике России спровоцировал конфликт с Европой

WSJ: План США по возвращению РФ в мировую экономику привел к конфликту с Европой
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

План США по возвращению России в мировую экономику и по восстановлению Украины привел к конфликту Вашингтона с Европой. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам ряд одностраничных документов, каждый из которых излагает видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

«Предложенные меры вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», — говорится в материале.

Некоторые европейские чиновники, которые ознакомились с предложениями, заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать всерьез некоторые идеи США. Один чиновник сравнил их со строительством в Газе комплекса в стиле Ривьеры.

Другой чиновник, говоря о будущих энергетических сделках России и США, заявил, что это экономическая версия конференции 1945 года, на которой победители Второй мировой войны делили Европу. «Это как Ялта», — сказал он.

Предложение заключалось в том, чтобы реинтегрировать Россию в мировую экономику и возобновить поставки российских энергоресурсов в Западную Европу. США также предложили Европе задействовать 200 миллиардов долларов российских активов для «реализации проектов на Украине».

