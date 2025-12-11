Реклама

05:07, 11 декабря 2025Экономика

США предложили Европе возобновить экономические связи с Россией

WSJ: США предложили Европе реинтегрировать Россию в мировую экономику
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

США предложили странам Европы реинтегрировать Россию в мировую экономику и возобновить поставки российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что в последние недели администрация президента США Дональда Трампа ознакомила европейских лидеров с «серией документов», в которых изложено видение Вашингтона о «послевоенном восстановлении Украины и возвращении России в глобальную экономику». В планах по реинтеграции, в частности, указано, что американские компании будут «инвестировать в стратегические сектора» РФ, включая добычу редкоземельных металлов и бурение нефтяных скважин в Арктике.

США также предложили Европе задействовать 200 миллиардов долларов российских активов для «реализации проектов на Украине». Среди них, в том числе, создание масштабного дата-центра, который будет питаться от Запорожской АЭС.

Ранее постоянные представители стран ЕС согласовали расширение санкций против России за якобы «дестабилизирующие действия». Окончательное решение будет принято главами МИД стран объединения на заседании, которое запланировано на 15 декабря.

