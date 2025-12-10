Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 10 декабря 2025Мир

В ЕС согласовали новые санкции против России

Постпреды ЕС согласовали расширение санкций против РФ, их утвердят 15 декабря
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Постоянные представители стран — участниц Европейского союза (ЕС) согласовали расширение санкций против России за якобы «дестабилизирующие действия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Был согласован пункт повестки об ограничительных мерах за дестабилизирующие действия России», — сообщил агентству источник в Совете ЕС.

Он также указал, что окончательное решение будет принято главами МИД стран объединения на заседании, которое запланировано на 15 декабря.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов для того, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии. По словам источников, «спешная попытка» принять соответствующий закон объясняется тем, что Брюссель хочет «защитить возможность иметь влияние» на переговорах с США по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok