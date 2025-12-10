В ЕС согласовали новые санкции против России

Постпреды ЕС согласовали расширение санкций против РФ, их утвердят 15 декабря

Постоянные представители стран — участниц Европейского союза (ЕС) согласовали расширение санкций против России за якобы «дестабилизирующие действия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Был согласован пункт повестки об ограничительных мерах за дестабилизирующие действия России», — сообщил агентству источник в Совете ЕС.

Он также указал, что окончательное решение будет принято главами МИД стран объединения на заседании, которое запланировано на 15 декабря.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов для того, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии. По словам источников, «спешная попытка» принять соответствующий закон объясняется тем, что Брюссель хочет «защитить возможность иметь влияние» на переговорах с США по Украине.