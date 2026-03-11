Реклама

19:41, 11 марта 2026

Экс-генерал СБУ начал угрожать Орбану

Экс-генерал СБУ Омельченко выступил с угрозами Орбану и его семье
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Дмитрий Гордон / YouTube (автор канала внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его семье. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».

«Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее», — сказал он.

По словам бывшего генерала, от кармы не уйдешь, не спрячешься и «не откупишься никаким миллиардами». Он также посоветовал главе венгерского правительства подумать о своих пятерых детях и шести внуках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке».

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии. В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем.

