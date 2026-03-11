Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 11 марта 2026Мир

Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

Премьер Венгрии Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье, детям и внукам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — написал политик.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что спецслужбы получили информацию о том, что Украина финансирует оппозицию в республике.

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал политическим цирком обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в выборы в республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США

    Раскрыта цена самой дорогой студии в Москве

    Венецианской биеннале пригрозили санкциями из-за России

    Трамп высказался о минах в Ормузском проливе

    Трамп ответил на вопрос о причастности США к атаке на школу в Иране

    Россиянин поругался с девушкой в полицейском участке Таиланда и бесследно исчез

    В российском курортном городе из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

    Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

    Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

    Россиянам назвали способ бороться с чужим мусором в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok