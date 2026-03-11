Премьер Венгрии Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье, детям и внукам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — написал политик.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что спецслужбы получили информацию о том, что Украина финансирует оппозицию в республике.

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал политическим цирком обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в выборы в республике.