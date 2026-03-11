Ковач: Спецслужбы сообщили о финансировании Украиной оппозиции в Венгрии

Венгерские спецслужбы получили информацию о том, что Украина финансирует оппозицию в республике. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, передает ТАСС.

«Спецслужбы представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, что украинцы финансируют партию [«Тиса» — прим. «Ленты.ру»] с помощью различных средств (...). Несколько десятков миллионов долларов и евро наличными, конфискованные у сотрудников Ощадбанка, примерно соответствуют той сумме, которой, как заявлял лидер Петер Мадьяр, не хватает его партии на предвыборную кампанию», — указал он.

6 марта в Венгрии по подозрению в отмывании денег задержали семерых украинцев, перевозивших валюту и золото. В их числе — бывший генерал разведки.

Также венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир в беседе с «Лентой.ру» отметил, что споры с Украиной из-за нефтепровода «Дружба», а также грубость со стороны президента страны Владимира Зеленского лишь укрепляют позиции премьер-министра Виктор Орбана и увеличивают шансы на сохранение им власти. Выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.