В Венгрии задержали украинского генерала, инкассаторов и машины с десятками миллионов долларов. Киев назвал это рэкетом

В Венгрии задержали перевозивших валюту шесть украинцев и экс-генерала спецслужб

В Венгрии по подозрению в отмывании денег задержали семерых украинцев, перевозивших валюту и золото. В их числе — бывший генерал разведки. Киев назвал случившееся фактически захватом заложников.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что все семеро граждан — работники Ощадбанка. Они ехали на двух автомобилях, принадлежащих организации, следовали на Украину транзитом через Австрию и перевозили наличные, осуществляя регулярное обслуживание банков.

Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та самая «сила», о которой сегодня ранее заявлял господин [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет Андрей Сибига глава украинского МИД

Ощадбанк между тем заявил, что инцидент с задержанием произошел 5 марта. Речь идет о бригаде инкассаторов и инкассационных автомобилях. Инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Штаб-квартира Венгерского контртеррористического центра Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия расследует крупное дело об отмывании денег

Семь граждан Украины были задержаны в Будапеште в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, пояснило венгерское налогово-таможенное управление.

По данным налоговой службы, за организацию перевозки отвечал бывший генерал украинской разведки. Его задержали вместе с другими украинцами, при этом имя не называется. Ведомство указало, что уведомило украинскую консульскую службу о произошедшем, но не получило ответа.

Зеленский угрожает Орбану

Задержание произошло на фоне растущей напряженности венгерско-украинских отношений. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». Политик говорил, что Венгрия не пойдет на компромиссы и победит Киев силой.

Я не буду заключать никаких соглашений, никаких компромиссов не будет, мы их разгромим, мы прорвем нефтяную блокаду (...) Мы победим, и мы победим силой Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Украинский лидер Владимир Зеленский между тем заявил, что Киев может передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком «на своем языке».

В Кремле в ответ призвали использовать пятую статью НАТО против Зеленского. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что властям Украины пора вспомнить об ответственности за переговорный процесс по урегулированию конфликта. В противном случае, по словам Пескова, «ситуация для них будет ухудшаться изо дня в день».