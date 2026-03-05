Орбан пообещал силой добиться от Украины возобновления поставок нефти по «Дружбе». Зеленский в ответ решил натравить на него ВСУ

Зеленский заявил о нежелании восстанавливать работу нефтепровода «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании восстанавливать работу нефтепровода «Дружба». Политик аргументировал свою позицию тем, что через данный трубопровод идет прокачка российской нефти. Украинский лидер сообщил, что уже уведомил об этом европейских лидеров.

Зеленский также раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его требование восстановить нефтепровод. По его словам, политику необходима российская нефть, чтобы «победить на выборах».

Орбан пообещал силой добиться от Украины возобновления поставок по «Дружбе»

11 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Однако уже 20 числа Венгрия заблокировала предоставление этих денег Киеву. Глава МИД страны Петер Сийярто указал, что Будапешт будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В марте во время выступления в Торгово-промышленной палате Орбан пригрозил, что Будапешт силой добьется от Украины возобновления работы нефтепровода.

Он пояснил, что имеет в виду не военную силу, а использование политических и финансовых инструментов, с помощью которых можно оказать давление на Киев.

Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой (...). Украина должна возобновить работу нефтепровода и выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Она не должна препятствовать энергоснабжению какой-либо страны ЕС. Мы добьемся своего. Это битва, которой нам не следует бояться Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Поставки по трубопроводу, оператором которого в основном является Россия, были приостановлены с 27 января якобы в результате повреждения насосных станций. Из-за паузы в поставках Венгрия и Словакия выступили с критикой Киева и попытались заблокировать введение новых санкций против России.

Украина обвиняет в срыве поставок Россию, из-за удара которой по трубопроводу якобы и прекратилась подача нефти, однако в двух европейских странах утверждают, что труба цела и Киев блокирует поставки по политическим причинам.

В связи с остановкой поставок нефти Венгрия перестала снабжать Украину дизельным топливом, а Словакия — электроэнергией.

Зеленский решил натравить на Орбана ВСУ

В ответ на действия Венгрии Зеленский обратился с угрозой, предположительно, в адрес Орбана. Президент Украины решил натравить на него Вооруженные силы республики (ВСУ).

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам. Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал украинский лидер, добавив, что у Киева нет альтернативы деньгам, которые он надеется получить от Евросоюза.

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

В России резко высказались об угрозах Зеленского в адрес Орбана. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник счел, что заявлениями в отношении Будапешта президент Украины проверяет на прочность пятую статью устава НАТО о коллективной обороне.

Он также с иронией отметил, что в ближайшее время лидерам Евросоюза придется оправдываться за слова Зеленского, называя их невинной шуткой.