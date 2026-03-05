Реклама

17:22, 5 марта 2026Бывший СССР

Зеленский окончательно определился с нефтепроводом «Дружба»

Зеленский заявил о нежелании восстанавливать нефтепровод «Дружба»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании восстанавливать нефтепровод «Дружба» под предлогом перекачки российской нефти. Об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале.

«Скажу честно — я бы его не восстанавливал. Это моя позиция. Потому что это российская нефть», — сказал политик.

Зеленский также раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его требование восстановить нефтепровод. По его словам, главе венгерского правительства необходима российская нефть, чтобы «победить на выборах».

Ранее венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир в беседе с «Лентой.ру» отметил, что споры с Украиной из-за нефтепровода «Дружба», а также грубость со стороны Зеленского лишь укрепляют позиции Орбана и увеличивают шансы на сохранение им власти. Выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

