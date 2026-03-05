Орбан пригрозил Украине применить силу

Орбан: Венгрия силой заставит Украину возобновить работу нефтепровода «Дружба»

Венгрия силой заставит Украину возобновить работу нефтепровода «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Népszava.

«Мы победим, и мы сделаем это с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой (...). Украина должна возобновить работу нефтепровода и выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Она не должна препятствовать энергоснабжению какой-либо страны ЕС. Мы добьемся своего. Это битва, которой нам не следует бояться», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан пояснил, что речь идет не о военной силе, а об использовании политических и финансовых инструментов, с помощью которых Будапешт намерен оказывать давление на Киев.

20 февраля Венгрия заблокировала предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто указал, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».