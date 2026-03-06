Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:07, 6 марта 2026Мир

В Кремле призвали использовать пятую статью НАТО против Зеленского

Песков призвал задействовать пятую статью НАТО против Зеленского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Страны НАТО должны задействовать пятую статью устава против президента Украины Владимира Зеленского из-за угроз венгерскому премьеру Виктору Орбану. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает информационная служба «Вестей».

«Надо применять пятую статью НАТО», — прокомментировал представитель Кремля угрозы в адрес Орбана.

Согласно пятой статье НАТО, нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех, из-за чего каждый участник объединения обязан оказать помощь.

При этом Песков заявил, что власти Украины, в частности Зеленский, должны взять на себя ответственность в переговорном треке по урегулированию конфликта, иначе «ситуация для них будет ухудшаться изо дня в день».

Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в том случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    «Вашингтон» обменял проведшего более 1000 матчей с Овечкиным хоккеиста

    Российские военные нанесли удары по сотням целей у Славянска и Краматорска

    Зендея кардинально сменила имидж на фоне слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом

    Американский истребитель разбился в Кувейте

    Бородатая женщина призналась в любви к своей бороде

    Средиземное море признали небезопасным для поставок российского газа

    В России начались продажи двух новых моделей Москвич

    Описан масштаб разрушений в пережившем массированный ночной налет Севастополе

    Назван срок исчерпания запаса продуктов в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok