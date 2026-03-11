Реклама

В Венгрии назвали цирком обвинения в адрес России

Балаж Орбан назвал цирком заявления о вмешательстве России в выборы в Венгрии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал политическим цирком обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в выборы в республике. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вот это зрелище! Президент Зеленский шантажирует Венгрию и угрожает расправой Виктору Орбану. Тем не менее оппозиционные политики и их СМИ вдруг заговорили о "российском вмешательстве" (...). Они уже создают нарратив о фальсификации выборов, потому что знают, что патриотически настроенные правящие партии лидируют во всех опросах (...). Венгры отвергают угрозы Зеленского и политический цирк оппозиции», — указал политик.

Обран подчеркнул, что исход парламентских выборов в стране решит «не машина фейковых новостей», а венгерский народ.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что спецслужбы получили информацию о том, что Украина финансирует оппозицию в республике.

