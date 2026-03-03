Реклама

09:36, 3 марта 2026

Зеленский пожелал Орбану поражения

Зеленский пожелал Орбану поражения на предстоящих выборах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поражения на предстоящих выборах. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Corriere della Sera.

«Я верю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем возобновить нормальные отношения с Венгрией, в том числе потому, что венгерский народ не пророссийский», — заявил украинский лидер.

По его словам, Венгрия имеет значение на международном уровне, однако не обладает существенным военным весом. Зеленский добавил, что Орбан «становится важным, когда влиятельные политические силы придают ему силу».

Ранее Орбан упрекнул украинского лидера Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба».

    

