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19:00, 14 мая 2024Экономика

В США заявили о затяжке в борьбе с инфляцией

Глава ФРС США заявил, что для начала снижения ставок потребуется больше времени

Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

США, вероятно, потребуется больше времени, чем считалось прежде, чтобы достичь уверенности, необходимой для снижения процентных ставок, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Его высказывания приводит Bloomberg.

Говоря о затянувшейся борьбе с инфляцией и попытке вернуть ее к целевому показателю в два процента, глава американского регулятора призвал набраться терпения в ожидании новых доказательств того, что высокие процентные ставки сдерживают в стране рост цен.

Пауэлл выразил разочарование отсутствием прогресса в этом направлении в первом квартале и отметил, что речь идет о необходимости «позволить ограничительной политике сделать свое дело». Ранее, комментируя принятое 1 мая решение оставить учетную ставку на рекордном с 2001 года уровне 5,25–5,5 годовых, на котором она находится с июля прошлого года, глава ФРС подчеркнул, что готов держаться текущей политики «настолько долго, насколько это возможно».

В марте Пауэлл, допуская, что ускорение темпов роста потребительских цен в начале года могло быть вызвано сезонными факторами, высказывался в пользу того, что снижение ключевой процентной ставки станет целесообразным в какой-то момент текущего года, писал «Интерфакс».

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      Дмитрий Воронин
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