Мосбиржа отказалась от публикации статистики валютных торгов

Мосбиржа прекратила публикацию данных об объеме торгов на валютном рынке

Московская биржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку. Об этом со ссылкой на представителя торговой площадки сообщает РБК.

Отказ от обнародования информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке объяснили информационной политикой Мосбиржи. Отмечается, что в релизе площадки по итогам июля этих данных уже нет.

После введения против Мосбиржи санкций США решено было прекратить торги долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

В прошлом месяце о прекращении публикации статистики объемов внебиржевых торгов долларом, евро и юанем, на основании которых сейчас устанавливается курс рубля, объявил Банк России. Решение объяснили необходимостью ограничить санкционное влияние.