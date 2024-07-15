Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:23, 15 июля 2024Экономика

Банк России начал скрывать данные об объемах торгов долларом и юанем

ЦБ начал скрывать статистику объемов внебиржевых торгов долларом, евро и юанем

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Центробанк объявил о прекращении публикации статистики объемов внебиржевых торгов долларом, евро и юанем, на основании которых устанавливается курс рубля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В Банке России объяснили решение скрывать объемы необходимостью «ограничить санкционное влияние». Каким образом информация могла быть использована для давления, не уточняется.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные источники указывали, что участники рынка начали сомневаться в официальных курсах валют ЦБ. Их не устраивает сама методика определения стоимости валют.

После введения санкций США в отношении Мосбиржи, что произошло 12 июня, и остановки торгов долларом и евро на площадке Центробанк начал рассчитывать курсы на основании внебиржевых покупок и продаж валюты. Однако, как объяснил экономист Андрей Бархота, вышло так, что теперь основанием для значений в конкретный день стали несколько крупных сделок, а не множество мелких, как было в рамках биржевой торговли.

На этом фоне эмитенты остановили выпуск популярных в последнее время ценных бумаг, привязанных к доллару. К такому способу финансирования до середины июня прибегали крупнейшие корпорации.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. Что об этом думают в Москве?

      Трамп пообещал скоро назвать кандидатуру своего вице-президента

      Лебедята устроили забастовку из-за пустой миски

      Врач рассказала об опасности отказа от мяса

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Хоккеист Кузнецов вернется из НХЛ в Россию

      Станция Europa Clipper оказалась уязвима к радиации Юпитера

      Российский имам рассказал о правильном «побивании» жены

      Подполковника ВСУ осудили за обстрел жилых домов ради устрашения

      Банк России начал скрывать данные об объемах торгов долларом и юанем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше