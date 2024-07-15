Банк России начал скрывать данные об объемах торгов долларом и юанем

ЦБ начал скрывать статистику объемов внебиржевых торгов долларом, евро и юанем

Центробанк объявил о прекращении публикации статистики объемов внебиржевых торгов долларом, евро и юанем, на основании которых устанавливается курс рубля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В Банке России объяснили решение скрывать объемы необходимостью «ограничить санкционное влияние». Каким образом информация могла быть использована для давления, не уточняется.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные источники указывали, что участники рынка начали сомневаться в официальных курсах валют ЦБ. Их не устраивает сама методика определения стоимости валют.

После введения санкций США в отношении Мосбиржи, что произошло 12 июня, и остановки торгов долларом и евро на площадке Центробанк начал рассчитывать курсы на основании внебиржевых покупок и продаж валюты. Однако, как объяснил экономист Андрей Бархота, вышло так, что теперь основанием для значений в конкретный день стали несколько крупных сделок, а не множество мелких, как было в рамках биржевой торговли.

На этом фоне эмитенты остановили выпуск популярных в последнее время ценных бумаг, привязанных к доллару. К такому способу финансирования до середины июня прибегали крупнейшие корпорации.