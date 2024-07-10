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11:51, 10 июля 2024Экономика

В России начали сомневаться в официальном курсе рубля

«Ведомости»: на рынке начали сомневаться в курсах доллара и евро от Центробанка
СюжетКурс доллара:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Выпуски на Мосбирже ценных бумаг, привязанных к доллару, которые стали популярными в последнее время, остановились. По данным источников «Ведомостей», основной причиной, заставляющей эмитентов использовать только валюты дружественных стран, стали растущие сомнения к курсу доллара и евро от Центробанка.

Два собеседника издания, близких к биржевой инфраструктуре, рассказали, что вопросов к самому способу внебиржевого формирования курсов, на который регулятор перешел после введения санкций в отношении Мосбиржи, становится все больше.

Экономист Андрей Бархота объяснил, что ранее курс складывался из сделок многих участников объемом примерно в 100 тысяч долларов, а теперь он рассчитывается из нескольких многомиллиардных сделок, которые проходят в течение суток. Российская валюта на этом фоне даже укрепляется, но импортеры не доверяют такому способу.

«Банк России берет вот эти три-четыре сделки, перчит, солит и говорит, что это вот внебиржевой курс», — объяснил он. Проблема выразилась и в размещении бумаг, привязанных к курсу токсичных валют. Их эмитенты против пересчета курса на несправедливой, по их мнению, основе.

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До санкций в условиях высоких ставок по рублевым инструментам российские корпорации активно прибегали к квазивалютным инструментам, что позволяло им проводить взвешенную стратегию по управлению валютными рисками. С середины мая облигации, номинированные в долларах, разместили «Новатэк», «Полюс» и «Фосагро».

Впрочем, главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец полагает, что рынок адаптируется к переменам, пока же от перехода к определению курса через внебиржевые сделки прошло слишком мало времени.

Однако Бархота видит опасность в том, что ситуация с долларом затронет торги юанем, и тогда на российском валютном рынке можно будет ставить крест. Чем меньше сделок для определения курса, тем более неправдоподобным он станет. А значит, импортерам придется либо использовать рубли, либо прибегать к сложным многоходовым схемам, что приведет к огромным транзакционным издержкам. В схемах с криптовалютами они могут достигать 10-15 процентов.

Ранее Bloomberg предположил, что внедрение юаня в российскую экономику подошло к своему пределу. К такому выводу экспертов подталкивает стабильный дефицит китайской валюты, который наблюдается последние полгода.

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      Платон Щукин
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