Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 5 августа 2024Экономика

«Индекс страха» фондового рынка США достиг максимума со времен пандемии

«Индекс страха» Уолл-стрит достиг максимальных с марта 2020 года 65 пунктов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ключевой показатель ожидаемой волатильности на фондовом рынке США, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, достиг максимальных со времен начала пандемии коронавируса значений, сообщает CNBC.

В марте 2020 года после чрезвычайных действий Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центробанка, уровень индекса, который рассчитывают для измерения ожидаемой волатильности в течение следующих 30 дней, поднимался до 85,47.

На фоне снижения стоимости акций по всему миру, одной из причин которого стал отток средств с американского рынка, что по спирали усилило обвал в Японии и запустило своеобразный эффект домино, в понедельник утром показатель вырос до 65 пунктов, хотя неделю назад находился на уровне 17. Журналисты отмечают, что позднее индекс скорректировался до 42 пунктов.

Американский фондовый рынок упал на открытии торгов 5 августа. Индекс S&P 500 по данным на 16:30 по московскому времени обвалился на 4,27 процента, индекс Dow Jones — на 2,72 процента, NASDAQ Composite упал на 6,35 процента. В Японии падение оказалось еще более значительным. Так, стоимость акций холдинговой компании SoftBank, которую называют одним из крупнейших в мире технологических инвесторов, обрушилась за день почти на 19 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      Туристку задержали в аэропорту Индии с рогами быка в багаже

      Обвалившее мировые рынки решение Банка Японии раскритиковали

      В новом iPhone появится долгожданная функция

      В России снизились биржевые цены на бензин

      Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил о непричастности сына к преступлению

      Туристка нашла гигантский гриб в российском регионе

      Фетисов оценил планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

      Российским нефтяникам поручили увеличить поставки бензина АИ-95

      Охранника российского монастыря осудили за нападение с ножом на настоятеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше