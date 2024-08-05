«Индекс страха» фондового рынка США достиг максимума со времен пандемии

«Индекс страха» Уолл-стрит достиг максимальных с марта 2020 года 65 пунктов

Ключевой показатель ожидаемой волатильности на фондовом рынке США, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, достиг максимальных со времен начала пандемии коронавируса значений, сообщает CNBC.

В марте 2020 года после чрезвычайных действий Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центробанка, уровень индекса, который рассчитывают для измерения ожидаемой волатильности в течение следующих 30 дней, поднимался до 85,47.

На фоне снижения стоимости акций по всему миру, одной из причин которого стал отток средств с американского рынка, что по спирали усилило обвал в Японии и запустило своеобразный эффект домино, в понедельник утром показатель вырос до 65 пунктов, хотя неделю назад находился на уровне 17. Журналисты отмечают, что позднее индекс скорректировался до 42 пунктов.

Американский фондовый рынок упал на открытии торгов 5 августа. Индекс S&P 500 по данным на 16:30 по московскому времени обвалился на 4,27 процента, индекс Dow Jones — на 2,72 процента, NASDAQ Composite упал на 6,35 процента. В Японии падение оказалось еще более значительным. Так, стоимость акций холдинговой компании SoftBank, которую называют одним из крупнейших в мире технологических инвесторов, обрушилась за день почти на 19 процентов.