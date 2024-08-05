Американские фондовые рынки открылись падением вслед за обвалом в Азии

Американский фондовый рынок рухнул на открытии торгов 5 августа. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

Индекс S&P 500 по данным на 16:30 по московскому времени обвалился на 4,27 процента, индекс Dow Jones — на 2,72 процента, NASDAQ Composite упал на 6,35 процента. Устремились вниз и котировки крупнейших американских технологических компаний. Так, на момент написания материала акции Tesla потеряли 7,67 процента, цена бумаг Apple упала на 5,09 процента, Microsoft — на 4,52 процента. Акции производителя чипов Nvidia рухнули сразу на 10,35 процента.

Снижение на рынке акций США началось в пятницу, 2 августа, после публикации статистики по рынку труда. Власти страны сообщили, что уровень безработицы в июле вырос до 4,3 процента. По мнению экспертов, эти данные указывают на возросшие риски наступления рецессии в экономике. На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона обвал произошел 5 августа.

Так, японский TOPIX упал на 10,6 процента и продемонстрировал максимальное падение с 1987 года. В свою очередь, индекс Nikkei закрылся еще большим снижением — на 13,4 процента.

Негативная тенденция затронула и европейские торговые площадки. Так, индекс STOXX 600 снизился на 2,3 процента, лондонской FTSE 100 — на 2,4 процента, Афинской фондовой биржи — на 5 процентов. На открытии американских рынков индекс Dow Jones упал на 2,8 процента, NASDAQ — на 5,8 процента, S&P 500 — на 4 процента.

Как уточнили эксперты, эффект домино и распространение обвала из Азии на другие регионы вызвало изменение стратегии японского регулятора. До недавнего времени торговля строилась на разнице в ставках между Федеральной резервной системой (ФРС) США и Банка Японии. Участники местного фондового рынка предпочитали брать в долг дешевеющую иену и на эту сумму закупать американские доллары, однако из-за резкого укрепления иены к доллару произошел отток средств с американского рынка.