Золото подорожало до исторического максимума

Стоимость золота поднялась выше отметки в 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Примерно в половине пятого утра цена единицы драгоценного металла, дорожающего третий день подряд, поднималась на 1,65 процента, до 2,501 тысячи долларов. На момент публикации показатель скорректировался до 2,489 тысячи долларов за тройскую унцию.

Предыдущую психологическую отметку в 2,45 тысячи долларов за унцию золото преодолело в мае на фоне новостей из-за неопределенности в связи с катастрофой вертолета президента Ирана.

Ранее стало известно, что во II квартале 2024 года мировой спрос на золото (без учета внебиржевого рынка) опустился из-за рекордных цен. На 19 процентов упал спрос на ювелирные изделия, на пять процентов снизились инвестиции в розничные слитки и монеты.