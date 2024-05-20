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09:54, 20 мая 2024Экономика

Мировые цены на золото установили рекорд

Мировые цены на золото достигли рекордных $2450 за унцию

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Стоимость золота подскочила в понедельник, 20 мая, на 1,4 процента — до исторического максимума в 2450 долларов за унцию. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что показатель превысил предыдущий внутридневной рекорд, достигнутый в апреле.

В материале указывается, что фиксирующемуся росту способствовали растущий оптимизм относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчать монетарную политику в 2024 году, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

По словам представителя нефтеперерабатывающего завода ABC в Сиднее Николаса Фраппелла, ралли золота вызвано новостями из-за неопределенности в связи с катастрофой вертолета президента Ирана. «Несомненно, существует элемент поспешных выводов на основе очень небольшого количества информации», — отметил он.

В целом рост цен на драгметалл помимо перечисленных факторов связывают с высоким спросом на него со стороны мировых ЦБ, который, как считают некоторые эксперты, вызван «тенденцией к дедолларизации золотовалютных резервов Центробанков из-за снижения доверия к доллару в связи с непомерно разросшимся госдолгом Соединенных Штатов».

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      Дмитрий Воронин
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