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20:25, 3 мая 2024Экономика

Рекордно высоким ценам на золото предсказали дальнейший рост

Аналитик Мильчакова: стоимость золота может достичь $2500 за тройскую унцию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На фоне высокого спроса на золото со стороны мировых Центробанков стоимость драгметалла до конца 2024 года может достичь 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с прогнозом которой ознакомилась «Лента.ру».

Таким образом, рекордно высоким ценам на золото, немного превышающим сейчас отметку в 2,3 тысячи долларов, предсказывают дальнейший рост. Эксперты отмечают, что активные закупки, не первый месяц осуществляемые ведущими регуляторами, являются одной из причин продолжающегося роста цен на золото, обновляющих исторические максимумы на фоне политической неопределенности и инфляции.

Ранее сегодня стало известно, что мировые ЦБ в марте увеличили свои запасы золота на 15,7 тонны. Среди его ведущих покупателей оказались Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны) и Китай (5 тонн), а также Россия, купившая 3,1 тонны золота.

«Высокий спрос центральных банков на драгметалл связан в основном с тенденцией к дедолларизации золотовалютных резервов Центробанков и увеличением в них доли золота как альтернативы доллару США, главным образом, из-за снижения доверия к доллару в связи с непомерно разросшимся госдолгом Соединенных Штатов», — прокомментировала Мильчакова

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