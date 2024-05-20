Фондовая биржа в Иране остановила работу в связи с гибелью президента страны

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу из-за гибели президента Ирана

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне информации о крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Tashim.

Биржа, являющаяся одной из старейших фондовых площадок на Ближнем Востоке, закрылась на несколько дней до официального уведомления, рассказал представитель ее совета директоров.

Все пассажиры, находившиеся в вертолете президента, включая его самого, погибли в воскресенье. Помимо Раиси, в вертолете находились министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Катастрофа произошла на северо-западе страны. Поиски упавшего вертолета осложнялись плохой погодой и сложным рельефом местности, а найти его удалось удалось с помощью турецкого беспилотника Akinci.

Утром в понедельник, 20 мая, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента. Согласно конституции страны обязанности главы государства теперь будет исполнять его первый заместитель, вице-президент Мохаммад Мохбер, пишет РБК.