Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

На месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших, президент Ирана погиб

Все пассажиры, находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси, включая главу государства, погибли в результате крушения. Об этом сообщил руководитель Иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Он уточнил, что добравшиеся до места авиакатастрофы спасатели не обнаружили никаких признаков живых людей.

Помимо Раиси, в вертолете находились министр иностранных дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Ранее анонимный источник в Тегеране утверждал, что шансов выжить в катастрофе у Раиси было мало.

Спасатели нашли рухнувший вертолет спустя полсуток после аварии

В Иране сообщили, что пропавший с радаров вертолет полностью сгорел при посадке. Прибывшие на место ЧП спасатели утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

Также в СМИ появились кадры с места ЧП. На фотографии видны обломки машины среди деревьев на склоне холма.

Поиски осложнялись плохой погодой и сложным рельефом местности. Найти место падения удалось с помощью турецкого беспилотника Akinci, который обнаружил источник тепла в районе ЧП.

О готовности оказать помощь в спасательной операции также заявляли в ряде стран. МЧС России направило в Иран два самолета со специалистами и техникой.

Согласно предварительной информации, вертолет потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники, упал на склон горы и загорелся. Также высказывались версии об ошибке пилота и диверсии.

Раиси погиб, возвращаясь после визита в Азербайджан

Вертолет с Раиси упал днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан.

В ночь на 20 мая вице-президент Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури сообщил, что несколько раз удавалось выйти на связь с людьми, находившимися в упавшем вертолете. По его словам, речь могла идти о «несерьезном инциденте».

Позднее выяснилось, что удалось связаться с пятничным имамом мечети города Тебриз Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашемом, находившимся в вертолете. Он сообщил, что плохо себя чувствует, и рассказал, что слышит звуки машин и скорой помощи.

Также в течение ночи неоднократно сообщалось об установлении точного места крушения. Однако каждый раз эта информация оказывалась ложной.