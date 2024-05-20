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04:15, 20 мая 2024Россия

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Иран

Первый Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз

Кадр: МЧС России

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз на поиски пропавшего с радаров вертолета президента Исламской Республики Эбрагима Раиси. Об этом спасательное ведомство сообщило в Telegram.

На борту транспортника находятся спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологи с собаками, а также высокопроходимая техника. Второй самолет МЧС готовится вылететь в Иран в ближайшее время.

В ночь на 20 мая президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить специалистов в Иран на поиски вертолета Раиси. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников Отряда «Центроспас» и Центра «Лидер».

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      Марина Совина
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