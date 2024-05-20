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01:32, 20 мая 2024Россия

Путин поручил направить спасателей для поиска вертолета иранского президента

МЧС: Путин поручил направить спасателей для поиска вертолета главы Ирана Раиси

Elena Mayorova / Globallookpress

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить специалистов в Иран для оказания помощи в поиске вертолета иранского лидера Эбрахима Раиси. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер"», — уточняется в сообщении. Отмечается, что в состав поисково-спасательной группы войдут 47 специалистов, вертолет БО-105 и высокопроходимая техника.

Ранее Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиск совершившего жесткую посадку вертолета. Помимо людей в поисковой операции будут задействованы шесть вертолетов с приборами ночного видения.

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      Маргарита Пименова
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