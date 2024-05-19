Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета Раиси

Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиски вертолета Раиси

Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиск совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает РИА Новости

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнило, что помимо людей в поисковой операции будут задействованы шесть вертолетов с приборами ночного видения. Еще три поисково-спасательных группы альпинистов по 15 человек каждая готовы отправиться в Иран в любой момент.

19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман. Связи с главой государства нет.