Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах. Судьба политика неизвестна, связи с ним нет

Вертолет с иранским президентом Раиси жестко приземлился в Азербайджане

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На место аварии отправили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман.

В кортеже летели три вертолета

По данным агентства AP, авария произошла в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.

High mountain in border (jolfa,iran) Фото: Afshin Hatampour Alamdari / Shutterstock / Fotodom

Агентство Tasmin сообщило, что в вертолете также находились глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и губернатор провинции аятолла Аль-Хашем.

Всего в президентском кортеже летели три вертолета, два других благополучно приземлились.

Вертолет президента Ирана мог сесть в труднодоступном селе

Агентство Mehr сообщило, что Раиси не пострадал в ходе жесткой посадки вертолета и продолжил путь в город Тебриз. Однако позже заметка была удалена.

Эти сведения также не подтвердили в МВД Ирана. Там уточнили, что вертолет совершил жесткую посадку из-за тумана, на место отправлены спасатели. Позже появились данные, что вертолет сел около села Узи — этот район является труднодоступным местом.

High mountain in border (jolfa,iran) Фото: Afshin Hatampour Alamdari / Shutterstock / Fotodom

«Примерно через час после того, как спасателям было объявлено о происшествии, спасательные отряды прибыли на место инцидента и начали поиски», — сообщало агентство ИРНА.

Уточнялось, что поисковую операцию осложняют погодные условия и сильный туман. К месту аварии также направили восемь карет скорой помощи.