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20:06, 19 мая 2024Мир

Президент Ирана перед крушением вертолета отменил визит в Армению

ТАСС: президент Ирана Раиси перед крушением вертолета отменил визит в Армению

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Ирана Эбрахим Раиси собирался 19 мая посетить Армению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что иранский лидер в воскресенье должен был принять участие в открытии транспортных коридоров на территории Армении. Однако в последний момент он отменил данный визит.

Днем 19 мая стало известно о жесткой посадке на северо-западе Ирана вертолета президента страны. Сообщалось, что инцидент произошел в городе Джольфа, неподалеку от границы с Азербайджаном. Вместе с главой государства на потерпевшем крушение борту также были министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан и имам пятничной мечети Тебриза Мухаммадали Али Хашим.

Позднее в СМИ появились сведения о нахождении вертолета Раиси в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан. Однако власти Ирана опровергли информацию о выходе на связь с экипажем президента страны.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника, жизни Раиси и Абдоллахиана могут находиться под угрозой.

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      Екатерина Грищенко
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