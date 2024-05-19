Определено местонахождение жестко приземлившегося вертолета президента Ирана

Tasnim: вертолет президента Ирана найден в районе деревни Узи

Местонахождение жестко приземлившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси определили. Данные появились в распоряжении информационного агентства Tasnim.

По информации СМИ, борт найден в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан. Отмечается, что место труднодоступно.

Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. На борту также находились глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Амир Абдоллахиан и имам пятничной мечети Тебриза Мухаммадали Али Хашим.

