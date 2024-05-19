Иранский чиновник рассказал об угрозе жизни президенту и главе МИД Ирана

Reuters: жизни президента и главы МИД Ирана могут находиться под угрозой

Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы Министерства иностранных дел (МИД) страны Хосейна Амира Абдоллахиана могут находиться под угрозой. Об этом сообщил иранский чиновник агентству Reuters.

«Мы все еще полны надежды, однако сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», — приводит агентство слова своего анонимного собеседника.

Ранее власти Ирана опровергли информацию об установлении связи с экипажем вертолета президента страны Эбрахима Раиси после жесткой посадки.

Воздушное судно с президентом Ирана на борту совершило жесткую посадку у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым.