Власти Ирана опровергли информацию о выходе на связь с экипажем вертолета Раиси

BRIEF: власти Ирана опровергли установление связи с экипажем вертолета Раиси

Власти Ирана опровергли информацию об установлении связи с экипажем вертолета президента страны Эбрахима Раиси после жесткой посадки. Об этом сообщил представитель Тебриза в парламенте Ахмад Алирезабиги, передает Telegram-канал BRIEF.

«С людьми с потерпевшего крушение вертолета президента Ирана не было установлено никаких контактов», — говорится в сообщении.

Воздушное судно с президентом Ирана на борту совершило жесткую посадку у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. В вертолете также находились министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан и имам Тебриза.

