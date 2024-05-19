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22:29, 19 мая 2024Мир

В США заявили о крушении самолета Раиси в «деликатный момент»

NYT: ЧП с вертолетом Раиси произошло через пару дней после переговоров с США

Фото: Ali Hamed Haghdoust /IRNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Инцидент с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел спустя несколько дней после того, как иранские чиновники и представители администрации США провели непрямые переговоры. На этом обратила внимание американская газета The New York Times (NYT).

«Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений», — говорится в статье. По данным издания, данные переговоры стали первым контактом Тегерана и Вашингтона после того, как Иран с помощью беспилотников атаковал военные объекты Израиля. NYT указала, что иранские и американские официальные лица через посредников пытались снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что ЧП с самолетом Ирана может быть следствием диверсии со стороны Запада или Израиля. Кроме того, эксперт не исключил внутрииранские конфликты.

Днем 19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.

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      Марина Совина
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