В США заявили о крушении самолета Раиси в «деликатный момент»

NYT: ЧП с вертолетом Раиси произошло через пару дней после переговоров с США

Инцидент с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел спустя несколько дней после того, как иранские чиновники и представители администрации США провели непрямые переговоры. На этом обратила внимание американская газета The New York Times (NYT).

«Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений», — говорится в статье. По данным издания, данные переговоры стали первым контактом Тегерана и Вашингтона после того, как Иран с помощью беспилотников атаковал военные объекты Израиля. NYT указала, что иранские и американские официальные лица через посредников пытались снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что ЧП с самолетом Ирана может быть следствием диверсии со стороны Запада или Израиля. Кроме того, эксперт не исключил внутрииранские конфликты.

Днем 19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.