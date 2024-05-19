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21:54, 19 мая 2024Мир

В России назвали главных подозреваемых в ЧП с вертолетом президента Ирана

Политолог Макаркин: устроить диверсию с вертолетом Раиси могли США или Израиль

Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Политолог Алексей Макаркин назвал главных подозреваемых в инциденте с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

По его мнению, авария может быть следствием диверсии со стороны Запада или Израиля. Кроме того, эксперт не исключил внутрииранские конфликты. Он отметил, что высший руководитель Ирана Али Хаменеи достиг возраста 85 лет. «Поэтому нельзя исключать внутреннюю борьбу», — заявил Макаркин.

Кроме того, политолог усомнился, что воздушное судно могли сбить. Он пояснил, что на это ничто не указывает, и добавил, что в той местности действительно очень тяжелые погодные условия, которые затрудняют спасательную операцию.

Днем 19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган. На место аварии отправили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман. Связи с главой государства нет.

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      Марина Совина
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