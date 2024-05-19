КСИР отреагировал на сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси

КСИР опроверг сообщения о выходе на связь находившихся в вертолете Раиси

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами опроверг информацию о выходе на связь пассажиров, находившихся упавшем в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам генерал-лейтенанта, сообщения о контактах сопровождавших президента после катастрофы не соответствуют действительности.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел (МИД) страны Мехди Сафари заявлял, что со спасателями связался пятничный имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. Он пожаловался на плохое самочувствие и рассказал, что слышит шум машин скорой помощи.