Пассажир совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси выходил на связь

МИД Ирана: находившийся в вертолете с Раиси имам дважды выходил на связь

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, находившийся с лидером Ирана Эбрахимим Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после жесткой посадки и жаловался на плохое самочувствие. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) страны Мехди Сафари.

«В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что (...) слышит шум машин скорой помощи», — уточнил он.

Ранее неназванный временный поверенный в делах российского посольства в Тегеране заявил, что Москва готова направить своих спасателей на поиски вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По его словам, российские спасатели могут немедленно отправиться на помощь.