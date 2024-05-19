Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 19 мая 2024Мир

Пассажир совершившего жесткую посадку вертолета с Раиси выходил на связь

МИД Ирана: находившийся в вертолете с Раиси имам дважды выходил на связь

Фото: Iran's Presidency/ WANA / Reuters

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, находившийся с лидером Ирана Эбрахимим Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после жесткой посадки и жаловался на плохое самочувствие. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) страны Мехди Сафари.

«В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что (...) слышит шум машин скорой помощи», — уточнил он.

Ранее неназванный временный поверенный в делах российского посольства в Тегеране заявил, что Москва готова направить своих спасателей на поиски вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По его словам, российские спасатели могут немедленно отправиться на помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Установлено точное место падения вертолета с президентом Ирана Раиси. На связь со спасателями вышел лишь один человек

      В США узнали о возможной гибели президента Ирана при падении вертолета

      Поиск президента Ирана возглавил командир КСИР

      КСИР отреагировал на сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси

      Помощник президента рассказал об отслеживании Путиным ситуации с Раиси

      В США высказались о возможности российских сил занять место в Нигере

      В Британии сообщили об опасениях среди украинцев

      Президент Аргентины оскандалился после слов о жене премьера Испании

      В иранском спецназе нашли двойника Зеленского

      В США заявили о крушении самолета Раиси в «деликатный момент»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше