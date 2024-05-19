Россия выразила готовность отправить спасателей на поиски вертолета Раиси

МИД: Россия готова направить спасателей на поиск вертолета главы Ирана Раиси

Россия готова направить своих спасателей на поиски вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом информационному агентству Tasnim сообщил неназванный временный поверенный в делах посольства РФ в Тегеране.

Он подчеркнул, что российские спасатели могут немедленно отправиться на помощь. «Мы заявили об этой готовности и ждем решения иранской стороны», — заявил собеседник агентства.

Ранее Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиск совершившего жесткую посадку вертолета. Помимо людей в поисковой операции будут задействованы шесть вертолетов с приборами ночного видения.

Позже командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде сообщил, что удалось установить точное место падения вертолета, перевозившего иранского лидера.

