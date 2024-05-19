Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 19 мая 2024Мир

Россия выразила готовность отправить спасателей на поиски вертолета Раиси

МИД: Россия готова направить спасателей на поиск вертолета главы Ирана Раиси

Фото: Ali Hamed Haghdoust / Reuters

Россия готова направить своих спасателей на поиски вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом информационному агентству Tasnim сообщил неназванный временный поверенный в делах посольства РФ в Тегеране.

Он подчеркнул, что российские спасатели могут немедленно отправиться на помощь. «Мы заявили об этой готовности и ждем решения иранской стороны», — заявил собеседник агентства.

Ранее Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиск совершившего жесткую посадку вертолета. Помимо людей в поисковой операции будут задействованы шесть вертолетов с приборами ночного видения.

Позже командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде сообщил, что удалось установить точное место падения вертолета, перевозившего иранского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Установлено точное место падения вертолета с президентом Ирана Раиси. На связь со спасателями вышел лишь один человек

      В США узнали о возможной гибели президента Ирана при падении вертолета

      Поиск президента Ирана возглавил командир КСИР

      КСИР отреагировал на сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси

      Помощник президента рассказал об отслеживании Путиным ситуации с Раиси

      В США высказались о возможности российских сил занять место в Нигере

      В Британии сообщили об опасениях среди украинцев

      Президент Аргентины оскандалился после слов о жене премьера Испании

      В иранском спецназе нашли двойника Зеленского

      В США заявили о крушении самолета Раиси в «деликатный момент»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше