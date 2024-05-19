Установлено точное место падения вертолета с президентом Ирана Раиси. На связь со спасателями вышел лишь один человек

Установлен контакт с пассажиром вертолета президента Ирана Раиси

Установлено точное место падения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.

Он уточнил, что с места крушения был получен сигнал.

Главнокомандующий КСИР Хосейн Салами и ряд других командиров находятся в районе крушения вертолета и проводят с местными властями экстренное совещание по управлению кризисными ситуациями.

Среди пассажиров упавшего вертолета Раиси есть выжившие

Вице-президент Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури сообщил, что несколько раз удавалось выйти на связь с людьми, находившимися в упавшем вертолете.

Представляется, что это несерьезный инцидент Мохсен Мансури вице-президент Ирана

Позднее выяснилось, что удалось связаться с пятничным имамом мечети города Тебриз Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашемом, находившимся в вертолете. Он сообщил, что плохо себя чувствует, и рассказал, что слышит звуки машин и скорой помощи.

Дополнительной информации о состоянии других членов экипажа и пассажиров нет.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил перед согражданами. В своем обращении он попытался успокоить иранцев, заверив, что им не стоит беспокоиться о возможных нарушениях в управлении страной. «Мы надеемся, что Всемогущий Бог вернет дорогого президента и его коллег в полном здравии в объятия нации», — сказал Хаменеи, призвав общественность не волноваться.

Ряд стран предложили Ирану помощь в поисках

Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиск совершившего жесткую посадку вертолета. Помимо людей в поисковой операции будут задействованы шесть вертолетов с приборами ночного видения. Еще три поисково-спасательных группы альпинистов по 15 человек каждая готовы отправиться в Иран в любой момент.

Москва также отреагировала на ЧП. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России надеются на благополучный исход и готовы оказать всю необходимую помощь в поисках и расследовании причин крушения.

Евросоюз применил свои спутники для содействия Тегерану в поисках. Об активации системы спутникового наблюдения за поверхностью Земли Copernicus рассказал еврокомиссар Янез Ленарчич, курирующий в Европейской комиссии вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Стало известно, что Тель-Авив через непубличные каналы отверг всякую связь с крушением вертолета Раиси. При этом официальный Израиль никак не комментирует случившееся.