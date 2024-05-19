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21:51, 19 мая 2024Мир

Верховный лидер Ирана выступил перед гражданами после крушения вертолета Раиси

Верховный лидер Ирана Хаменеи успокоил граждан после крушения вертолета Раиси

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил перед гражданами после крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси, сообщает телеканал Sky News.

В своем обращении он попытался успокоить иранцев, заверив, что им не стоит беспокоиться о возможных нарушениях в управлении страной. «Мы надеемся, что Всемогущий Бог вернет дорогого президента и его коллег в полном здравии в объятия нации», — сказал Хаменеи, призвав общественность не волноваться.

Вертолет Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе государства. На место происшествия были направлены спасатели и скорая помощь.

Позднее стало известно об обнаружении вертолета лидера Ирана.

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      Марина Совина
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