Верховный лидер Ирана выступил перед гражданами после крушения вертолета Раиси

Верховный лидер Ирана Хаменеи успокоил граждан после крушения вертолета Раиси

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил перед гражданами после крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси, сообщает телеканал Sky News.

В своем обращении он попытался успокоить иранцев, заверив, что им не стоит беспокоиться о возможных нарушениях в управлении страной. «Мы надеемся, что Всемогущий Бог вернет дорогого президента и его коллег в полном здравии в объятия нации», — сказал Хаменеи, призвав общественность не волноваться.

Вертолет Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе государства. На место происшествия были направлены спасатели и скорая помощь.

Позднее стало известно об обнаружении вертолета лидера Ирана.