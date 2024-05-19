Press TV: спасатели обнаружили вертолет Раиси

Спасатели обнаружили вертолет лидера Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку днем 19 мая. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Вертолет с главой Ирана пропал после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вертолет совершил посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе государства. На место происшествия были направлены спасатели и скорая помощь.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила о готовности Москвы помочь в поисках вертолета.