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21:18, 19 мая 2024Мир

Спасатели обнаружили вертолет Раиси

Press TV: спасатели обнаружили вертолет Раиси

Фото: Iran's Presidency/ WANA / Reuters

Спасатели обнаружили вертолет лидера Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку днем 19 мая. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Вертолет с главой Ирана пропал после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вертолет совершил посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе государства. На место происшествия были направлены спасатели и скорая помощь.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила о готовности Москвы помочь в поисках вертолета.

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      Маргарита Пименова
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