Москва заявила о готовности помочь в поиске вертолета с президентом Ирана

Захарова: Россия готова помочь в поиске вертолета с президентом Ирана Раиси

Москва готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что установлен контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана.

Днем 19 мая вертолет с Раиси совершил жесткую посадку после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган. На место аварии отправили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман.

Связи с главой государства нет.