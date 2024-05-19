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21:12, 19 мая 2024Мир

Москва заявила о готовности помочь в поиске вертолета с президентом Ирана

Захарова: Россия готова помочь в поиске вертолета с президентом Ирана Раиси

Фото: З Shamil Zhumatov / Reuters

Москва готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что установлен контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана.

Днем 19 мая вертолет с Раиси совершил жесткую посадку после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган. На место аварии отправили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман.

Связи с главой государства нет.

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      Марина Совина
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