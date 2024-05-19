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21:08, 19 мая 2024Мир

Евросоюз применил спутниковую систему для поиска вертолета с президентом Ирана

ЕК: ЕС активировал спутниковую систему для содействия в поисках вертолета Раиси

Фото: Iran's Presidency/ WANA / Reuters

Курирующий в Европейской комиссии (ЕК) вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации еврокомиссар Янез Ленарчич сообщил, что Евросоюз (ЕС) применил свою экстренную систему спутникового наблюдения для содействия Тегерану в поисках пропавшего вертолета с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Ленарчич написал об этом в соцсети X.

«По запросу Ирана мы активировали свою экстренную систему спутникового наблюдения за поверхностью земли Copernicus в связи с предполагаемым инцидентом с вертолетом», — уточнил он.

Ранее иранский чиновник заявил, что жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы Министерства иностранных дел (МИД) страны Хосейна Амира Абдоллахиана могут находиться под угрозой.

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      Маргарита Пименова
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